DEVA partili Metin Gürcan’ın yargılanmasına başlandı

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı. Gürcan, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilerek, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği Ankara Adliyesi nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

DURUŞMALAR KAPALI GÖRÜLECEK

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, suça konu fiillerden bir bölümünün devlet sırrı kapsamında kaldığı gerekçesiyle duruşmanın kapalı görülmesine karar verdi.

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