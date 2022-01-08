Son dakika haberi - Deva Partili Metin Gürcan iddianamesinden şok detay: Kod adı ’ihanet’

'HABER ELEMANI' OLARAK KULLANILMIŞ

Metin Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gürcan hakkındaki iddianamede, İspanya ve İtalya istihbarat servisleri tarafından 2016'dan itibaren 'haber elemanı' olarak kullanıldığı, istihbaratçılarla görüşmelerinde zarf içerisinde para aldığı ve İspanya Servisi tarafından kendisine kod isim verildiği kaydedildi.

DÜZENLİ VE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Büyükelçiliklerde akredite temsilci olarak görev yapan İspanyol ve İtalyan istihbaratçılarla irtibatını sürdürdüğü, düzenli aralıklarla Ankara'da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin Suriye, Irak ve Libya'da sürdürdüğü operasyonlar ve askeri birliklerin hareketliliği, TSK içerisindeki gruplaşma iddiaları ve siyasi partilerin faaliyetleri kapsamında raporlar verdiği belirtildi.

İHA VE SİHA'LARA ÖZEL TARİFE: 1000 DOLARA HAZIRLARIM

İddianameye, Gürcan'ın Mayıs 2021'de yabancı istihbarat görevlisiyle yaptığı görüşmenin içeriklerine ilişkin ifadeler damga vurdu. Gürcan'ın milli savunmamızın gözbebeği İHA/SİHA'lar için de hazırladığı raporu yabancı istihbarat görevlisine vereceği, raporların özel içerikli olması nedeniyle bin dolar ücret istediği ortaya çıktı. Teknik bilgileri, Baykar çalışanı bir arkadaşından edindiğini iddia eden Gürcan, Sırbistan, Fas'ın Türkiye'den İHA/SİHA almak istediğini duyduğunu da yabancı misyon temsilcisiyle paylaştığı saptandı.