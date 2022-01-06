İddianamedeki skandal detaylar ortaya çıktı! DEVA Partili Metin Gürcan, Türkiye’nin Suriye politikasını sızdırmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmiş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.
İşte askeri casusluğun fotoğrafları! DEVA Partili Metin Gürcan siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı | Video
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.
TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASINI SIZDIRMIŞ
Suriye'den Türkiye'ye dönen askeri birliklerin Rusya'nın güneyden zorlaması olduğunu iddia eden Gürcan, yaptığı görüşmelerde, "Türkiye'nin Suriye'ye ilave askeri birlikler göndermeyecek, orada yaklaşık sekiz bin Türk askeri var. Askeri rotasyon amacıyla konumlar değiştirildi. İşin aslına bakıldığında Suriye'de Türk kuvvetlerinin sayısı azaltıldı.
Bir çok görev yeri kapatıldı ve askerler Türkiye'ye döndü, bunun nedeni Rusların güneyden zorlaması. İdlib'deki bir çok kişi 2021 yılının sonuna kadar Rusya'nın Esad Kuvvetleriyle koordineli bir operasyon yapacağından endişe duyuyor. 2021 yılı içerisinde İdlib'de her şeyin son bulacak, İdlib'e yatırım yapılmıyor herkes bu operasyonu bekliyor" dediği iddianamede yer aldı.
"S-400'LER ANKARA'DA BİR DEPODA TUTULUYOR"
Gürcan'ın faaliyetleri hakkında savcılık kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde iddianamede yer alan ifadelerde, "S-400'ler Ankara'da bir depoda tutuluyor. Ankara dışına çıkarmak imkansız görülüyor. Sadece sistemler test edildi, bu rutin bir test ve anlaşmanın bir parçası. Test atışları yapılmazsa ödeme yapılmayacak, her iki batarya şu anda Ankara'da bulunuyor.
Bataryalardan bir tanesi bile operasyonel amaçla Ankara dışına çıkartılması ABD için ilk kırmızı çizgi ve ikinci kırmızı çizgi de sistem radarlarının çalıştırılması" bilgileri dikkat çekti.SON DAKİKA: DEVA Partili Metin Gürcan'ın 'casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! İfadesi de ortaya çıktı... SON DAKİKA: Deva Partili Metin Gürcan, Libya ve Doğu Akdeniz bilgilerini sattı DEVA’nın kurucusu Gürcan casusluktan tutuklandı Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!