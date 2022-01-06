İddianamedeki skandal detaylar ortaya çıktı! DEVA Partili Metin Gürcan, Türkiye’nin Suriye politikasını sızdırmış

Bir çok görev yeri kapatıldı ve askerler Türkiye'ye döndü, bunun nedeni Rusların güneyden zorlaması. İdlib'deki bir çok kişi 2021 yılının sonuna kadar Rusya'nın Esad Kuvvetleriyle koordineli bir operasyon yapacağından endişe duyuyor. 2021 yılı içerisinde İdlib'de her şeyin son bulacak, İdlib'e yatırım yapılmıyor herkes bu operasyonu bekliyor" dediği iddianamede yer aldı.