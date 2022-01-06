SON DAKİKA: DEVA Partili Metin Gürcan’ın ’casusluk’ soruşturmasında yeni gelişme! İfadesi de ortaya çıktı...





SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



İddianamede, Metin Gürcan'ın ifadesine de yer verildi. Gürcan, ifadesinde, casusluk suçlamalarını kabul etmediğini, emekli olduktan askeri ve jeo-stratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söyledi. Gürcan, ayrıca uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığını ve 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini ileri sürdü. Danışmanlık hizmetlerini Türkiye ve Türkiye'ye komşu birçok ülkeye ilişkin verdiğini belirten Gürcan, bu kapsamda verdiği bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını savundu. Gürcan, Ankara'da diplomatlarla düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi.