SON DAKİKA: Ali Babacan, Metin Gürcan’ın ihanetine sahip çıktı: Arkadaşımızın yanındayız...

Son dakika haberine göre; DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, uzun süren teknik takibin sonucunda siyasal ve askeri casuslukta bulunmak suçlaması ile gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gürcan'ın casusluk yaparken görüntülendiği anların fotoğrafları ortaya çıkmıştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, suçu fotoğraflarla ispatlanan Gürcan'ın ihanetine sahip çıktı. Babacan, ihaneti, kendilerine kurulan bir komplo olarak değerlendirdi, "Arkadaşımızın yanındayız" dedi.