SON DAKİKA: Ali Babacan, Metin Gürcan’ın ihanetine sahip çıktı: Arkadaşımızın yanındayız...

Son dakika haberine göre; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kurucular kurulu üyesi Metin Gürcan'ın siyasal ve askeri casusluk suçlarından tutuklanmasının bir komplo olduğunu öne sürdü. Babacan, Türkiye'ye karşı işlenen ihanet suçuna sahip çıktı. Babacan'ın sahip çıktığı Gürcan'ın casusluk fotoğrafları ortaya çıkmış, Gürcan'da fotoğraftaki ismin kendisi olduğunu ve para aldığını kabul etmişti.