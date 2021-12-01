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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ali Babacan, Metin Gürcan'ın ihanetine sahip çıktı: Arkadaşımızın yanındayız...
Giriş Tarihi: 01.12.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 16:46

SON DAKİKA: Ali Babacan, Metin Gürcan'ın ihanetine sahip çıktı: Arkadaşımızın yanındayız...

Son dakika haberine göre; DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, uzun süren teknik takibin sonucunda siyasal ve askeri casuslukta bulunmak suçlaması ile gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gürcan'ın casusluk yaparken görüntülendiği anların fotoğrafları ortaya çıkmıştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, suçu fotoğraflarla ispatlanan Gürcan'ın ihanetine sahip çıktı. Babacan, ihaneti, kendilerine kurulan bir komplo olarak değerlendirdi, "Arkadaşımızın yanındayız" dedi.

SON DAKİKA: Ali Babacan, Metin Gürcan’ın ihanetine sahip çıktı: Arkadaşımızın yanındayız...

Son dakika haberine göre; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin kurucular kurulu üyesi Metin Gürcan'ın siyasal ve askeri casusluk suçlarından tutuklanmasının bir komplo olduğunu öne sürdü. Babacan, Türkiye'ye karşı işlenen ihanet suçuna sahip çıktı. Babacan'ın sahip çıktığı Gürcan'ın casusluk fotoğrafları ortaya çıkmış, Gürcan'da fotoğraftaki ismin kendisi olduğunu ve para aldığını kabul etmişti.

SON DAKİKA: Ali Babacan, Metin Gürcan’ın ihanetine sahip çıktı: Arkadaşımızın yanındayız...

DEVA Partisi kurucu üyelerinden olan ve 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın yabancı diplomatlarla AVM ve otellerde yaptığı görüşmelere dair görüntülere SABAH ulaştı. Devletin askeri, ekonomik ve siyasi bilgilerini aktardığı, karşılığında ise 500 dolar aldığı kaydedilen Gürcan'ın mahkeme kararıyla adım adım takip edildiği ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Ali Babacan, Metin Gürcan’ın ihanetine sahip çıktı: Arkadaşımızın yanındayız...

Gürcan'ın yapılan teknik ve fiziki takipte Ankara'da bulunan bir AVM'nin otoparkında yabancı diplomatlarla görüştüğü görüşmenin ardından zarf ile aldığı parayı kendi banka hesabına yatırdığı tespit edildi. 6 aylık ücreti peşin isteyen Gürcan'ın Türkiye'nin uluslararası yaptığı görüşmeleri de yabancı diplomatlara para karşılığı bildirdiği belirlendi.

SON DAKİKA: Ali Babacan, Metin Gürcan’ın ihanetine sahip çıktı: Arkadaşımızın yanındayız...

AVM otoparkında yaptığı görüşme sonrası 500 euro aldığını söyleyen ancak hemen sonrasında parayı bankamatiğe yatırmaya çalışan Güncan'ın banka ile yazışmalarında zarfla aldığı paranın 3 bin 50 euro olduğu tespit edildi. Gürcan'ın zarfla aldığı parayı bankamatikten yatırmaya çalıştığı anlar da görüntülendi.

SON DAKİKA: Ali Babacan, Metin Gürcan’ın ihanetine sahip çıktı: Arkadaşımızın yanındayız...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmiş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.

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