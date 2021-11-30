İşte askeri casusluğun fotoğrafları! DEVA Partili Metin Gürcan siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı | Video
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MİT ile Ankara Emniyeti'nin bir yıldır süren takibi sonucu 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan, DEVA Partisi kurucularından emekli bordo bereli subay Metin Gürcan tutuklandı.