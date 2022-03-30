İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepkiler sürüyor! Tekne sefasının bedeli 10 milyon TL





İMAMOĞLU'NA ÖZEL

Denizleri korumakla görevli olan Çevre 1 teknesi, Beylikdüzü-Yenikapı arasında mekik dokumaya başladı. İmamoğlu'nu evden işe götürmek için toplam 256 kez sefer yapan Çevre 1, günlük 700 litre yakıt harcadı. Yani İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerde; günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lira, toplamda ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.