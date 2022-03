Kardeşlik hukukuna dayalı stratejik ortaklık

Başkan Yeni Özbekistan Gazetesi için " Türkiye Özbekistan : Kardeşlik Hukukuna Dayalı Ebedi Dostluk ve İşbirliği" başlıklı makale kaleme aldı. İşte makaleden alıntılar:Küresel salgının olumsuz etkilerinin en ağır şekilde hissedildiği 2020'yi artı büyümeyle tamamlayan Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 3.6 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ticaret hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Müteşebbis iş insanlarımızın Özbekistan'da imza attığı projeler bizler için bir iftihar vesilesi olmalarının yanı sıra ikili ticaretimizin de itici gücünü teşkil ediyor. 2022'de de ikili ticaret alanında yeni rekorlara imza atılacağına inancım tamdır.İthalat ve ihracat rakamlarının birbirine oldukça yakın düzeyde seyretmesi, ticari ilişkilerimizin birbirini tamamlayıcı ve destekleyici mahiyette olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin 'Asya Yüzyılı'nda kadim kıtayla ilişkilerini ' Yeniden Asya' sloganıyla daha kapsamlı bir yaklaşımla ele aldığı bu dönemde, kardeş Özbekistan'la ilişkilerimizin her alanda derinleştirilmesini, bir tercihten ziyade aramızdaki özel bağların ve tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. Kardeşlik hukukuna dayanan stratejik ortaklık olarak tanımlanan ilişkilerimiz karşılıklı güven ortamında her alanda kök saldı.Özbekistan'ın, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev 'in dirayetli liderliği altında hayata geçirmekte olduğu 'Yeni Özbekistan' ve 'Üçüncü Rönesans' kavramlarıyla ifadesini bulan reform politikaları, yalnızca Özbekistan'da değil tüm Orta Asya 'da hayranlıkla izleniyor.Mirziyoyev'in 2017'de Türkiye'ye ziyaretleriyle "stratejik ortaklık" düzeyine yükselen ilişkiler, 2020'de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile taçlandı. Özbekistan ziyaretimizde gerçekleşecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınmasına vesile olacak.Kardeş Özbekistan'la geleceğimizi birlikte inşa etme gayretimizin, insanlığa esenlik getireceğine inanıyoruz. Karşılıklı saygı ve güven temelinde derinleşen işbirliğimizin, aynı ivmeyle gelişmeye devam etmesi temennisiyle, milletim adına Özbek kardeşlerimize en kalbi selamlarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum.