Kırmızı kategoride aranan teröristle fotoğrafı çıkan avukata 10,5 yıl hapis

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesinin Yalımlı köyüne bağlı Hevsel mezrası kırsalında 3 Ekim 2020'de başlatılan "Yıldırım-7 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu"nda İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyonluk kırmızı kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı etkisiz hale getirildi.

Operasyonun ardından jandarma komandolar tarafından bölgede yapılan çalışmalarda, etkisiz hale getirilen Aydınlı'nın üzerinde çıkan dijital materyallerde Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan'ın fotoğrafları ortaya çıktı. PKK'lı terörist Aydın ile birlikte ve elinde otomatik silahlı fotoğraflar üzerine avukat Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hakkında dava açılan Doğan, yargılandığı Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı.

Duruşmaya katılan tutuklu sanık avukat Doğan ile ilgili Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını vererek, ilgili maddeler gereği hapis cezası istedi. Esas hakkındaki son savunmasını yapan Doğan, fotoğraftaki kişinin kendisinin olmadığını ileri sürerek, beraatini talip etti. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, avukat Merve Nur Doğan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada indirime gitmedi.