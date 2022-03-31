CHP’li belediyeler katliamlara devam ediyor! Sığla ağaçlarına da kıydılar





'BAŞKA YERDE YAŞAYAMAZ'

Fethiye Belediyesi eski hesap işleri müdürü Işık Taban da ağaç katliamına tepki gösterdi. Taban, "40 yaşının üstündeki bu ağaçların başka bir yerde yeniden yaşaması mümkün değildir. Hiçbir kaldırım, hiçbir asfalt kaplama yol bu ağaçların bir tanesi kadar değerli değil" diye konuştu. Konuyla ilgili bilgi veren Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran ise görme engellilere izli yol yapılacağı için kaldırımdaki ağaçların söküldüğünü öne sürerek, "15 kadar saçak köklü ağaç sökülüp yerine kazık köklü kaldırımlara zarar vermeyecek ağaçlar dikeceğiz" dedi.