FETÖ’nün finansörlerine üst mahkeme kararı

FETÖ'nün ana şirketlerinden Bank Asya'nın A grubu hissedarları arasında yer alan 24'ü tutuklu 61 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede, bankanın 2005 yılında hisselerini A ve B grubu olarak yeniden düzenlediği, A grubunda yer alanların bankanın imtiyazlı ortaklarından olduğu vurgulanmıştı.

BANKA HİSSEDARLARINA E-POSTALI TALİMAT

Bankanın 1 Aralık 2013 ve FETÖ elebaşının bankayı kurtarmaya yönelik talimatını içeren 30 Haziran 2014 arasında 334 bin 123 hesap açıldığı belirlendi. 6 Ocak 2014 tarihinden itibaren artış gösterirken en fazla açılışı 30 Ocak 2014'te 6 bin 69 adetle gerçekleştirildiği belirtilmişti. İddianamede, Banka Genel Müdürü Ahmet Beyaz'dan Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili ile yönetim kurulu üyeleri 6 Ocak 2014'te "Affınıza Mahcuben!" konulu elektronik posta ilettiği kaydedilmişti.

FARKLI BANKALARDAN KREDİ ÇEKİP BANK ASYA'YA YATIRIN

Ahmet Beyaz tarafından hissedarlara gönderilen elektronik postada, "Bizim iklimimizden bir abimizle bankamız için seferberlik ilan ettik, aynen 2001'de olduğu gibi, neyimiz varsa namusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar evini arabasını satacak, gerekirse başka bankadan kredi çekecek. Bankamıza mevduat koyacağız..." ifadeleri yer almıştı.

ÜST MAHKEME HAPİS CEZALARINI ONADI

'Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle yargılanan 62 sanıktan 1 kişi yargılama sırasında akıl hastası olduğu gerekeçesiyle dosyadan tefrik edilirken yine yargılama sırasında 1 kişinin de doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan diğer sanıklar Mahkeme başkanı Murat Erten ve heyeti tarafından 'Silahlı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle 7 yıl 6 ay ila 6 yıl 3 ay arasında hapse mahkum edildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 49 sanığa verdiği hapis cezasının ardından sanık avukatları mahkemenin kararının bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) taşıdı. Yerel mahkemenin kararını incelemeye alan BAM 3.'üncü Ceza Dairesi 49 sanığa verilen hapis cezalarının yerinde olduğunu belirterek cezaların onanmasına karar verdi.