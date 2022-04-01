Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı

'Dilekçe ya da şikâyet değil sadece bir dua' başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı: "Allah'ım yarın sabah Akdere-Ulus(375) otobüsüne arka kapıdan da olsa binip işe vaktinde gitmemi nasip eyle, amin. Bu duayı 3 kişiyle paylaşırsan hayatımda çok güzel şeyler olacak. Mesela 375 otobüsü körüklü olabilir ya da ek sefer çıkabilir." Vatandaşın bu yazılı duasının ardından başka bir yolcu da duraktaki yazının altına "Allah'ım 382 otobüsü boş gelir amin" yazılı başka bir dua kağıdını yapıştırdı.