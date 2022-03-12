Ankara'da vatandaşa büyük eziyet! "Halka zulüm etmeyi hobi yaptınız"

Sincan ve Etimesgut'ta yaşayan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi:

Özgür Özen: Sincan ve Etimesgut'u aktarmaya muhtaç bırakan karar. Bu karar Özel Halk Otobüsleri sahiplerinden başka herkesin zararına.

Kübra Hakbilen: Gerçekten siz şaka mısınız? Hastaneye gitmek isteyen onca yaşlı engelli insanlarımız var. Metroyu bilmeyen vatandaşlarımız var. Çocuklular ne yapsın? İn-bin dalga mı geçiyorsunuz? Hangi çağda yaşıyorsunuz? Sayın Masnur Yavaş zaten bir saat süren yol birazda vatandaşı düşünün artık.

Erdoğan Öz: Halka zulüm etmeyi hobi yaptınız. İnsanlar işe, güce ve okuluna gitmek için önce otobüse koşturacak ondan inip sonra metroya koşturacak. Ne yazık ki metrodan da inip yine otobüse koşturacak ve bunu sabah akşam yapacaklar. Yazıklar olsun.

Murat Akyol: Hem ekstra ücret ödet, hem metroya in çık yaptır zaman kaybettir, hem kalabalık olan metroya ekstra yük bindir insanlar nefes almasın. Hem kısalan hatlar nedeniyle otobüsler daha sık kalkınca boş gitsin. Klostrofobisi olan insan ne yapacak? Yazık. Bu uygulamadan acilen vazgeçin.