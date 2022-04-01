CHP ve HDP’yi eleştirdiği için görevden alınmıştı! Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: Karar bana bildirilmemişti

SUSKUNLUĞUNU BOZDU: BEN DE SİZLERLE BİRLİKTE ÖĞRENDİM

İki gündür sessizliğini koruyan Yavuz Ağıralioğlu, bir yayın organına konuştu. Başkanlık Divanı'ndan çıkarılacağından haberdar edilmediğini söyleyen Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti. Ben de sizinle birlikte öğrendim." dedi.

"MERAL AKŞENER İLE GÖRÜŞMEDİM"

Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmediklerini de belirten Ağıralioğlu, "Tasarruf genel başkanın. Karardan sonra görüşmedik. Karar genel başkana ait olduğu için genel başkanın konuşması usülen daha uygun olur" ifadelerini kullanırken, Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının kırgınlığa yol açıp açmadığına ilişkin, "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum" dedi.