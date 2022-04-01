Son dakika: Adnan Oktar’ın avukatları tutuklandı

ANA DAVADA BOZMA VE YENİDEN TUTUKLAMA

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ocak 2021'de Adnan Oktar ile birlikte 14 elebaşını "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme 236 sanıktan 3'üne beraat verirken, diğer sanıkları da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etmişti.