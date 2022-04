Ankara’da muhtarlar isyanda! Mansur Yavaş’a tepkiler dinmiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Sincan ve Etimesgut'tan EGO'dan sonra özel halk otobüsleriyle (ÖHO) Eskişehir Yolu üzerinden Kızılay'a direkt ulaşımı sona erdirmesi tepkiler sürüyor.



AKTARMALI ULAŞIM KARARI ACİLEN GERİ ÇEKİLSİN

SABAH'a konuşan Etimesgut ilçesinin 20 mahallesinin muhtarı; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Sincan ve Etimesgut'tan Kızılay'a direkt ulaşımın yeniden sağlanmasını ve "aktarmalı ulaşım" kararının acilen geri çekmesini istedi. Etimesgut ilçesinin 20 mahallesinin muhtarı AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman'ın ev sahipliğinde bir araya geldi ve Etimesgut'un toplu ulaşım sorununu masaya yatırdı. SABAH'ın izlediği Şeker Fabrikası Tesisleri'ndeki toplantıda, muhtarlar öncelikle amaçlarının siyaset olmadığını söyledi. Muhtarlar toplantıda Etimesgutluların başta otobüs olmak üzere sorunlarını konuştu. Muhtarlar, Etimesgut ve Sincanlıların iki kere ulaşım aracına binmesinin sorun ve eziyet olduğunu vurgulayarak, "Halkımız bir biniş için 9 TL para ödemek zorunda kalıyor. Türkiye'nin en pahalı ulaşımı Ankara oldu, çünkü aktarmalar da paralı oldu, eskiden aktarmalar ücretsizdi. Zaten yıllardır Sincan'dan gelen dolu otobüse binmek zorunda vatandaşlarımız, Kızılay'a Etimesgut'tan doğrudan otobüs istiyoruz" dedi.

SABAH'a konuşan Etimesgut mahalle muhtarları şunları söyledi:

KURT: "AKTARMALAR DA PARALI OLDU. DİREKT KIZILAY'A ULAŞIM SAĞLANSIN"

Rafet Kurt (Etiler Mahallesi Muhtarı): "Vatandaşın iki kere toplu taşıma aracına kullanması büyük sorun ve eziyet. Vatandaş 9 TL para ödemek zorunda kalıyor. Türkiye'nin en pahalı ulaşımı Ankara oldu, çünkü aktarmalar da paralı oldu. Eskiden aktarmalar ücretsizdi. Sincan'dan gelen otobüs zaten dolu geliyor. Sincan'dan dolu geldiği için vatandaş hep ayakta gidiyor. Etimesgut'un niye bir otobüs hakkı yok? Etimesgutlular ya biniyor ya binemiyordu, otobüsler hep dolu geçiyordu. Bu rezilliği çözmeleri gerekiyor, Etimesgut insanı dar gelirli. Şehir hastanesine gitmek için 3 araca biniyor. Etimesgutlulara yazık günah değil mi? Yetkililer vatandaşın sorununa eğilsin. Tek sefer ücret alınsın ve direkt Kızılay'a gitsin.."





DİNÇ: "TÜRKİYE'NİN EN PAHALI ULAŞIMI ANKARA'DA"

Yakup Dinç (Piyade Mahallesi Muhtarı): "Aktarma ücretsizdi, şimdi ücretli olunca Türkiye'nin en pahalı ulaşımı Ankara oldu. Düşünün iki kez toplu taşımayı kullanan vatandaş 9 TL bir de dönüş 18 TL. Yanında ailesi varsa yandı bitti kül oldu. Seçim yaklaştığı zaman biz muhtarlar siyasilerin aklına geliyoruz. Ama vatandaş 'Size oy verdik diyor çözün bu işi' diyor. Defalarca ulaşım sorununu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik. Gittik ve geldik sorunu çözen yok. Ankara'nın neresinde böyle bir aktarma var? Tüm muhtarlarımızın ortak sorunu ulaşım. Tüm vatandaşlarımızın ortak sorunu ulaşım. Mühür bizde ama bizi dinleyen yok. Gerekirse eylem yapalım ben her şeye hazırım. Yazıktır, günahtır."





KAN: BU ÇİLE ANKARA'DA SADECE NEDEN SİNCAN ETİMESGUT'TA VAR?

Kemal Kan (Bahçekapı Mahallesi Muhtarı): "İlçemizde Şaşmaz Sanayii'nde de çalışan çok işçi, çırak var ve buralara direkt otobüs olmalı. Dar gelirli insanlar zaten 2 kere gidiş, 2 de dönüş için ücret ödüyor. Aktarma ücretsiz olmalı, eskiden ücretsizdi. Aktarma kalkmalı, indi bindi olmamalı. Bu çile Ankara'da sadece neden Sincan Etimesgut'ta var? Sayın Mansur Yavaş bey bizleri çağırsın ve vatandaşın feryadını anlatalım. Seçimden sonra Etimesgut'a geldiğini duymadım ve görmedim. Zaman kaybı var yazık günah."





KIRAN: "VATANDAŞLAR, ŞEHİR HASTANESİNE GİDEBİLMEK İÇİN ÇİLE ÇEKİYOR"

Cengiz Kıran (30 Ağustos Mahallesi Muhtarı): "Halkta müthiş bir tepki var. Etimesgut insanını en çok muzdarip eden konu ulaşım. Alt yapı, yol ve su zamanla halledilebilir ama ulaşım vatandaşın direkt cebine yansıyan bir mesele. Bizleri vatandaşlar haklı olarak çok sıkıştırıyor. Utanıyorum artık. Ramazan dolasıyla millet perişan. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşımız muhtarlığa geldi çok öfkeliydi. Bu aktarmalı ulaşım vatandaşın direkt cebine yansıyor, Kızılay'a direkt gitmesi gerekir. Vatandaşlar, şehir hastanesine gidebilmek için çile çekiyor. Vatandaşları zor sakinleştiriyorum."



GÜLTEKİN: "VATANDAŞ TEK SEFERDE KIZILAY'A GİTMELİ.."

Deniz Gültekin (Erler Mahallesi Muhtarı): "Eskiden olduğu gibi Kızılay'a tek seferde gidilmesini istiyorum. Çünkü özel eğitim kurumlarına ve okula giden çocuklarımız var. Öğrenciler nasıl derslere kendilerini verecek? Yolda uzun zaman harcıyorlar. Tek seferde Kızılay'a ulaşmalarını talep ediyorum. Ayrıca metro için aktarma ücreti ödüyorlar. Öğrencilerin bir geliri yok, ailelerin maddi sıkıntıları var. Vatandaş tek seferde Kızılay'a gitmeli…"



ÇANAKÇI: BİZİM SUÇUMUZ NE?

Aynur Çanakçı (Ahimesut Mahallesi Muhtarı): "İlçemizde ulaşım hizmeti diye bir şey yok. Herkes perişan, zaten mahallede asfalt da yok. Gitmek için ama otobüs hiç yok, şimdi de aktarma diye bir şey çıkarttılar. Otobüs Çimşit'ten dolu geliyor, sabahın yedisinde, vatandaş bizleri arıyor ve 'yine binemedik. Biz sizi niye seçtik bir otobüs gelmiyor' diyor. Biz de muhtar olarak kaç kere Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdik ancak EGO'ya derdimizi anlatamadık. Buradan bir metroya kadar ücret ödüyoruz, metroya da bir ücret ödüyoruz. Diğer ilçelerde insanlar nasıl vergisini ödüyorsa ben de aynı vergiyi ödüyorum bizim suçumuz ne? Ben de aynı hizmeti bekliyorum. Ben 2 tane araca binmek istemiyorum. 45 dakika yerine bir buçuk saatte gidiyorum. Neden? Sebebi ne? Yoruldum aynı dilekçeleri vermekten bıktım artık.."



HOTAMAN: "BU KARARIN TEKRAR GERİ ALINMASINI VE AKTARMA ÜCRETLERİNİN KALKMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Etimesgut AK Parti İlçe Başkanı Halil Hotaman, siyaset kurumunun elinden geleni yaptığını söyledi. Muhtarlara seslenen Hotaman, "Sizler bağımsızsınız, ulaşabildiğiniz her yere ulaşın, parti yöneticilerine, EGO yetkililerine, belediye yöneticilerine ulaşın. Bu kararın tekrar geri alınmasını, ulaşımın tekrar Kızılay'a direkt hale gelmesini ya da en azından aktarma ücretlerinin kalkmasını el birliği ile sağlamamız lazım. Elimizi bu günlerde taşın altına koymamız lazım, ulaşım şu an bizler için, vatandaşlar için çile. Ulaşabildiğimiz her yere ulaşalım. Hastane ve üniversiteye giden vatandaşlarımız var. Bakanlıktan otobüsçülere desteği artırdık. Hepimizi bir araya getirin, sizler öncü olun Büyükşehirdeki bütün meclis üyelerini bürokratları bir araya getirin, oturup bir çare bulalım siz öncü olun. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama sizler bağımsız olduğunuz için daha etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.



DİREKT HAT KALKTI, AKTARMA GELDİ

Sincan ve Etimesgut'tan EGO'dan sonra özel halk otobüsleriyle Eskişehir Yolu üzerinden Kızılay'a direkt ulaşım sona ermişti. Yolcular direkt Kızılay'a gidemiyor hem de metroya aktarma yaptıklarında da ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Sincan ve Etimesgutlular bu anlamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a büyük tepki gösteriyorlar. Yolcular direkt Kızılay'a gidemiyor hem de metroya aktarma yaptıklarında da ücret ödemek zorunda kalıyor. Sincan ve Etimesgut'tan otobüsler metro ringine döndü. Artık 511 ve 512 numaralı ÖHO'lara Sincan'dan, 532 numaralı hatta Elvankent'ten, 541 numaralı hatta Eryaman'dan binen yolcular Ümitköy Metro İstasyonu'na kadar gidecek. 530 numaralı hatta Etimesgut'tan binenlerin de son durağı Kızılay yerine Koru Metro İstasyonu olacak