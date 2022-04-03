İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir: Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar

Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Soğanları döken kişi veya kişilerle olayın nedeni araştırılıyor.
Alaca ilçesi çıkışında kara yolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu görenler, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişilerle, olayın nedenini araştırıyor.
"GEREKLİ CEZA UYGULANACAK"
Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, "Belediyenin kontrolü dışında dökülmüş durumda. Ekiplerimiz bölgede bu tür konulara karşı görev yapıyorlar, ancak özellikle gece saatlerinde döküm yapılıyor. Ekiplerimiz sahada ve inceleme başlattık. Dökenler kimse, tespit edip gerekli ceza uygulanacak" dedi.
Ömer Demir, "Biz bu filmi çok seyrettik. Bu film, bir öncekinin aynısı. Bu soğanı buraya dökmenin hangi mantık ve mantalitesi var? Hiçbiri yok. Anlattığımız gibi, 1 lira ve altından bizden soğan ve patatesi aldılar.
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Depolarında stok yaptılar. 'Çok büyük vurgun vuracak' hesabı yaptılar. Bir ara soğan ve patates 12-13 liranın üzerine çıktı. Bunlar daha sonra ince hesapları yapamadılar, dolayısıyla soğanlar depoda çürüdü.
"GIDA ÜZERİNDEN DARBE YAPMAK İSTİYORLAR"
Bunlarda ne insanlık ne de vicdan kalmış. Dünya şu anda gıda kriziyle karşı karşıya. Dünya şu anda büyük bir şok içinde: Salgın, kuraklık, savaş… Dünyada marketlerin raflarında mal yok. Seyrediyoruz. Her şeye rağmen bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Bunların canı zaten bundan acıyor, bundan kahroluyorlar. Bunlar gıda üzerinden memlekette darbe yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.