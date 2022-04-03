İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir: Gıda üzerinden memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar | Video
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Çorum’da soğanın daha da yüksek gelir elde etmesini bekleyen üretici stok yapmıştı. Fakat beklenen fiyat artışı olmayınca soğanlar depolarda çürüdü, boş araziye döküldü. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Çorum’da boş araziye dökülen soğanlar ile ilgili A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Soğan stokçularının planının tutmadığını belirten Ömer Demir, “Gıda üzerinden memlekete darbe yapmaya çalışıyorlar.” dedi.