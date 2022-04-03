Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 88 yıllık ayrılıktan sonra Ayasofya teravihlerine kavuştu

2 YILLIK ÖZLEM SONRA ERDİ

Koronavirüs süreci Ramazan aylarını da etkilemiş ve teravih namazları cemaatle birlikte kılınamamıştı. Bu durumun büyük bir özleme neden olduğunu hatırlatan Ali Erbaş "2 yıl boyunca salgın hastalıklar sebebiyle ülkemizin hiç bir camiinde teravih namazı kılamamış idik. O iki yıllık özlemi hamd olsun önceki akşam ve dün akşam gidermeye başladık. İnşallah hep birlikte 30 gün boyunca, 30 teravih boyunca camilerde olalım." dedi.

"TERAVİH RAMAZAN'IN SÜSÜDÜR"

Teravih namazının Ramazan ayının en belirleyici unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Erbaş "Teravih hakikaten Ramazan Ayı'nın en ayırıcı unsurlarından birisidir diğer aylardan. Çünkü Teravih Ramazan'a özgü bir şey. Teravih tamamen Ramazan ayına ait bir ibadet, Ramazan ayının süsüdür." diye ekledi.

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88 YILLIK AYRILIKTAN SONRA AYASOFYA TERAVİH'LERİNE KAVUŞTU

Erbaş ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin 88 yıllık bir ayrılık sonrası teravihlere kavuştuğunu söyledi. "88 yıllık ayrılıktan sonra Ayasofya teravihlerine kavuştu. Ayasofya'nın açılışı başlı başına çok önemli bir hadise yani tarihte çok önemli iz bıracak hadiselerden birisi. İlk cumayı kıldık nasip oldu, ilk teravihi de kıldık nasip oldu. Rabbim bereketiyle getirdi." ifadelerini kullanan Erbaş, "Ramazan ayını inşallah Ayasofyamız gibi bütün camiilerimiz de o çoşku, o heyecan Ramazan ayını besler. Ramazan ayı bizim çoşkularımıza, heyecanımıza katkı sağlar ve bu heyecan bu çoşku bir ay boyunca devam eder." şeklinde konuştu.