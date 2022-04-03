Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 88 yıllık ayrılıktan sonra Ayasofya teravihlerine kavuştu

Son dakika haberleri... A Haber ekranlarında yayınlanan "Sahur Vakti" programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada çok önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ali Erbaş, başta girdiğimiz mübarek Ramazan ayına dair önemli bilgiler verirken salgın döneminde teravih namazlarının kılınamaması, Ayasofya'nın açılması ve Batı medeniyetindeki yükselen İslamofobi gibi konulara da değindi.
2 YILLIK ÖZLEM SONRA ERDİ
Koronavirüs süreci Ramazan aylarını da etkilemiş ve teravih namazları cemaatle birlikte kılınamamıştı. Bu durumun büyük bir özleme neden olduğunu hatırlatan Ali Erbaş "2 yıl boyunca salgın hastalıklar sebebiyle ülkemizin hiç bir camiinde teravih namazı kılamamış idik. O iki yıllık özlemi hamd olsun önceki akşam ve dün akşam gidermeye başladık. İnşallah hep birlikte 30 gün boyunca, 30 teravih boyunca camilerde olalım." dedi.
"TERAVİH RAMAZAN'IN SÜSÜDÜR"
Teravih namazının Ramazan ayının en belirleyici unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Erbaş "Teravih hakikaten Ramazan Ayı'nın en ayırıcı unsurlarından birisidir diğer aylardan. Çünkü Teravih Ramazan'a özgü bir şey. Teravih tamamen Ramazan ayına ait bir ibadet, Ramazan ayının süsüdür." diye ekledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar | Video
88 YILLIK AYRILIKTAN SONRA AYASOFYA TERAVİH'LERİNE KAVUŞTU
Erbaş ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin 88 yıllık bir ayrılık sonrası teravihlere kavuştuğunu söyledi. "88 yıllık ayrılıktan sonra Ayasofya teravihlerine kavuştu. Ayasofya'nın açılışı başlı başına çok önemli bir hadise yani tarihte çok önemli iz bıracak hadiselerden birisi. İlk cumayı kıldık nasip oldu, ilk teravihi de kıldık nasip oldu. Rabbim bereketiyle getirdi." ifadelerini kullanan Erbaş, "Ramazan ayını inşallah Ayasofyamız gibi bütün camiilerimiz de o çoşku, o heyecan Ramazan ayını besler. Ramazan ayı bizim çoşkularımıza, heyecanımıza katkı sağlar ve bu heyecan bu çoşku bir ay boyunca devam eder." şeklinde konuştu.
BATI'DA YÜKSELEN İSLAMOFOBİ
İbadet özgürlüğü konusuna da değinen Diyanet İşleri Başkanı, Batı medeniyetinin bu noktada iki yüzlü bir tutum sergilediğini ifade etti. Erbaş "En büyük özgürlüğün ibadet özgürlüğü olduğunu biliyoruz. İnsanın inancı, mezebi dini ırkı ne olursa olsun 5 büyük özgürlüğü vardır. Dini muhafaza, aklı muhafaza, nesli muhafaza, canı muhafaza, malı muhafaza bunu yaz kuran kurslarında bile çocuklarımıza öğretiriz. En güzel surette yaratılan insanın bu 5 hakkı korunması lazım. Batı medeniyeti renklere göre insanları insan olarak kabul ediyor. İki ay içerisinde Batı'da 40 kadar camiye saldırı oldu. Bu İbadet özgürlüğüne darbe vurmak demektir. Marjinal bazı kesimlerin yaptıkları İslam kavramıyla birleştirilerek bütün müslümanları içerisine koymak büyük haksızlıktır." dedi.
RAMAZAN'IN TEMASI: DOĞRULUK
Ali Erbaş, bu yıl Ramazan ayında 'Doğruluk' temasının seçildiğini de söyledi ve "Ramazan içinde Kuran'ın indirilidği aydır. Kur'an ayında Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Öüğrenmeye çalışalım. Bütün okullarda seçmeli Kur'an dersi var. Bu ne büyük nimetttir. Güzel fırsatı değerlendirelim" açıklamasında bulundu.
"YALAN BAZI KESİMLERİN HAYAT TARZI HALİNE GELMİŞTİR"
Öte yandan Erbaş, kendisiyle ilgili mesnetsiz iddialar ortaya atılması hakkında da konuştu. Londra'da ev aldığı iftirası hakkında "Yalan bazı kesimleirn hayat tarzı haline gelmiştir. Böyle bir ne hevesim ne hayalim var. Ne de söz etmişliğim var. Bunu söyleyen kişi de Londra'da kaçak olarak yaşayan biri. Biz de hakkımızı helal etmiyoruz. " diye ekledi.