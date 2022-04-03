Son dakika | Toplu taşımada Türkiye Kart (TrKart) uygulaması başlıyor!

Bakanlık, 22 Mart'ta komisyona gönderdiği raporda, "Ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme sisteminin geliştirilmesi" ve "Mahsuplaşma merkezi kurulması" için TRKart Projesi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Projeyle tüm kamu için ortak ödeme altyapısı kurulacağı ve sadece kartlı değil, dijital platformda da kullanıma geçileceği belirtilen raporda, "Sistem sayesinde çağın gereklerine uygun ve kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak farklı çözüm ortaklıkları yapılabileceği değerlendirilmektedir" denildi.