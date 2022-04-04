FETÖ, takiyye rehberini güncellendi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...

OKULDA, EVDE, TEDBİR VE İLETİŞİM GÜVENİLİRLİĞİ

Tedbirnamede okulda yapılması gereken adı altında şu hususlara dikkat çekildi; Okul arkadaşları kesinlikle hizmetle irtibatlı olduğunuzu bilmemeli. Kaldığınız ev, sınıf arkadaşlarına uygun senaryo ile izah edilmeli. (Ailem evi tuttu, liseden arkadaşımla tuttuk, neden okula yakın bir muhitte kalmıyorum çünkü ailem istemedi ve bu semte yakın oturan akrabalarım var onlara yakın olmak istedim vs...) Zorunlu olmadıkça sınıf arkadaşlarınız eve davet edilmemeli. Okulda sosyal olmalıyız. Üniversite Öğrenci Kulüplerine üye olunmalı. Üye olunan kulüp toplantılarına dönemde en az bir kez katılınmalı ve ilginize göre aktif veya pasif görev alınmalı. Okula, bizim yayınevlerinden kitap veya dökümanla gidilmemeli. Elimizde böyle dökümanlar olmamalı. Tedbirli bir şekilde dijitalde olmalı. Okulda kesinlikle ulu orta cep telefonundan bizim programlara girilmemeli, girmek gerekiyorsa tenha ve kamerasız alanlar tercih edilmeli. Kampüsün her yerinde 7/24 aktif kamera sistemi var, buna göre tedbirli olunmalı. Kızları whatsapp gruplarına alabilirsiniz.