FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan, Times Meydanı’nda kılınan namazdan rahatsız oldu!

FETÖ'CÜ ARSLAN TİMES MEYDANI'NDAKİ NAMAZDAN RAHATSIZ OLDU

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ise New York'taki Times Meydanı'nda Müslümanların kıldığı teravih namazından rahatsız oldu! Arslan sosyal medya hesabından, "Namaz ibadettir, protesto ya da gösteri biçimi değil! Bu hareketi desteklemem ve ifade özgürlüğü olarak görmem mümkün değil" ifadelerini kullandı. FETÖ'cü Arslan'ın bu yazdıklarından sonra sosyal medyadan tepki gösterenler oldu.

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı | Video