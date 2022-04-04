Haberler Gündem Haberleri FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan, Times Meydanı’nda kılınan namazdan rahatsız oldu!
Giriş Tarihi: 4.4.2022 16:29 Son Güncelleme: 4.4.2022 16:44

FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan, Times Meydanı’nda kılınan namazdan rahatsız oldu!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan, Times Meydanı’nda kılınan namazdan rahatsız oldu!

ABD’nin New York'taki meşhur Times Meydanı’nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı. Bu anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyadan yayıldı. FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ise New York’taki Times Meydanı’nda Müslümanların kıldığı namazdan rahatsız oldu! İşte FETÖ’cü Arslan’ın yazdıkları...

ABD'nin New York kentinin meşhur Times Meydanı'nda tarihte ilk kez Müslümanlar önceki gün teravih namazı kıldı. Ramazan ayını meydanda namaz kılarak karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için ABD'li Müslümanların iftarlarını meydanda açtığı ve bu meydanda teravih namazını kıldığı öğrenildi.

TİMES MEYDANI'NDAKİ TERAVİH SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Tarihe damga vuran ve Times Meydanı'nda ilk kez kılınan teravih namazının görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Birçok Müslüman Times Meydanı'ndaki teravih namazının görüntülerini memnuniyetle paylaştı.

FETÖ'CÜ ARSLAN TİMES MEYDANI'NDAKİ NAMAZDAN RAHATSIZ OLDU

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ise New York'taki Times Meydanı'nda Müslümanların kıldığı teravih namazından rahatsız oldu! Arslan sosyal medya hesabından, "Namaz ibadettir, protesto ya da gösteri biçimi değil! Bu hareketi desteklemem ve ifade özgürlüğü olarak görmem mümkün değil" ifadelerini kullandı. FETÖ'cü Arslan'ın bu yazdıklarından sonra sosyal medyadan tepki gösterenler oldu.

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı | Video

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FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan, Times Meydanı’nda kılınan namazdan rahatsız oldu!
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