FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan, Times Meydanı’nda kılınan namazdan rahatsız oldu!

ABD'nin New York kentinin meşhur Times Meydanı'nda tarihte ilk kez Müslümanlar önceki gün teravih namazı kıldı. Ramazan ayını meydanda namaz kılarak karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için ABD'li Müslümanların iftarlarını meydanda açtığı ve bu meydanda teravih namazını kıldığı öğrenildi.
TİMES MEYDANI'NDAKİ TERAVİH SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Tarihe damga vuran ve Times Meydanı'nda ilk kez kılınan teravih namazının görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
FETÖ'CÜ ARSLAN TİMES MEYDANI'NDAKİ NAMAZDAN RAHATSIZ OLDU
FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ise New York'taki Times Meydanı'nda Müslümanların kıldığı teravih namazından rahatsız oldu! Arslan sosyal medya hesabından, "Namaz ibadettir, protesto ya da gösteri biçimi değil! Bu hareketi desteklemem ve ifade özgürlüğü olarak görmem mümkün değil" ifadelerini kullandı. FETÖ'cü Arslan'ın bu yazdıklarından sonra sosyal medyadan tepki gösterenler oldu.
ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı | Video