ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı | Video
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ABD’nin New York kentinin Times Meydanı’nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı. Ramazan ayını karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için ABD’li Müslümanların teravih namazını bu meydanda kıldığı öğrenildi. Times Meydanı’ndaki teravih namazının görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İşte o anlar...