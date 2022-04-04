Son dakika: Bakan Koca haftalık il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Olumlu tablo sürüyor

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen il il vaka haritasını paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında "19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/FDVdAT4uh8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2022