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Giriş Tarihi: 5.4.2022 12:03 Son Güncelleme: 5.4.2022 12:15

SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması

SON DAKİKA: Bakan Akar’dan Mariupol’den tahliye açıklaması

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı 40 günü geride bıraktı. Özellikle Ukrayna'nın bazı şehirlerinden artık geriye sadece yakılıp yıkılmış alanlar kaldı. Liman kenti Marupol de bunlardan biri. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin de tahliye eylemleri gerçekleştirdiği şehirle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar "Temaslarımız sürüyor. Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz. Gemi desteği verebiliriz" sözlerine yer verdi.

Son dakika haberleri: 24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Ukrayna'nın liman kenti Mariupol adeta bir hayalet kente dönüştü. Yakılıp yıkılan ve savaşın en derinden hissedildiği şehirde taş üstünde taş kalmadı. Savaşın başlamasıyla birlikte Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için çabalar devam ediyor. Türkiye'de hem kendi vatandaşlarına hem de diğer tüm sivillere yardım etmek için şehirde elinden gelen her şey yaptı.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" dedi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bakan Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki tahliye çalışmalarına ilişkin sorularını da yanıtladı. Akar, "Mariupol'deki sivil, yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklamasının hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine, "Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye'ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" yanıtını verdi.

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SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması
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