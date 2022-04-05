Video Haber SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması! | Video
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması! | Video

SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması! | Video

05.04.2022 | 13:24

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Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı 40 günü geride bıraktı. Özellikle Ukrayna'nın bazı şehirlerinden artık geriye sadece yakılıp yıkılmış alanlar kaldı. Liman kenti Marupol de bunlardan biri. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin de tahliye eylemleri gerçekleştirdiği şehirle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar "Temaslarımız sürüyor. Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz. Gemi desteği verebiliriz" sözlerine yer verdi.

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