Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Mehmet Barlas | Büyük bir kayıp değil 05.04.2022 | 13:56
03:08
Haşmet Babaoğlu | Yine Batı yine Doğu 05.04.2022 | 13:53
01:41
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması! | Video 05.04.2022 | 13:24
04:20
00:55
İstanbul Emniyeti'nden anlamlı film! Bayrak sevdasına vurgu yaptılar... 05.04.2022 | 13:22
04:06
Burhanettin Duran | Savaşın seyri değişiyor 05.04.2022 | 12:51
06:39
07:51
02:07
Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı? | Video 05.04.2022 | 11:26
01:56
Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı | Video 05.04.2022 | 00:26
07:19
00:12
Sürücü zoru başardı: Tramvay seferleri aksadı | Video 04.04.2022 | 22:26
01:16
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı | Video 04.04.2022 | 22:03
06:59
01:17
Başkan Erdoğan'dan Tunus açıklaması: Üzüntüyle karşılıyoruz | Video 04.04.2022 | 19:18
03:40
Rus ordusunu engellemek için patlatılan Irpin Köprüsü görüntülendi | Video 04.04.2022 | 18:38
13:41
00:56
02:22
03:12
Engin Ardıç | Gecenin içinden davul sesleri 04.04.2022 | 16:12
Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı 40 günü geride bıraktı. Özellikle Ukrayna'nın bazı şehirlerinden artık geriye sadece yakılıp yıkılmış alanlar kaldı. Liman kenti Marupol de bunlardan biri. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin de tahliye eylemleri gerçekleştirdiği şehirle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar "Temaslarımız sürüyor. Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz. Gemi desteği verebiliriz" sözlerine yer verdi.