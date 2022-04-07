7 PYD/YPG terör örgütü mensubu tutuklandı! Ele geçirilen dijital materyaller ele verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG'ye yönelik çalışmalarda örgüt içerisinde Suriye'de bulundukları dönemde faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurye ve işbirlikçilik amaçlı bulunan kişilerin tespitine yönelik istihbarat çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda terör örgütü mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve örgüt mensuplarını finanse etikleri tespit edildi.





İnternet üzerinden terör örgütü tarafından paylaştığı videolardan kimlik tespiti yapılan ve örgüt finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen M.M., ÖSO birlikleri içerisinde DEAŞ'e karşı mücadele ettiğini telefonunda bulunan fotoğraflardaki kişilerin arkadaşlarını olduğunu üzerindeki kıyafet Kürtlere veya YPG'ye has bir şey olmadığı yönünde kendini savundu.





HOŞUMA GİTTİ TİKTOK'TA PAYLAŞTIM

Çatışma bölgelerindeki örgüt mensupları irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının kaçışlarına yönelik organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen R. E., Kobani'de YPG ve DEAŞ sayısı artması nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini Tİktok ve facebook içeriğini anlamamasına rağmen hoşuna gittiği için paylaştığını aktardı.



BABAM ZORLA GÖTÜRDÜ

Çatışma bölgelerinde bulunduğu ve mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen B.A. , 2016 yılına kadar Türkiye'de geldiğini ve babasının annesini boşaması üzerine döndüğünü aktardı. 2017 yılında YPG'de zorunlu askerlik eğitimi aldığını itiraf etti. Babasının zorla götürdüğünü ve 'Agit' kod adını verdikleri bilgisini paylaştı. Yaşının 13-14 olduğu için tünel kazmak dışında bir faaliyetinin olmadığını ve silahla araçta çektirdiği fotoğrafın gözaltına alınmadan 1 gün önce çektirdiğini kaydetti. Babasının hayatını mahvettiğini işkence yaptığını ifade etti.





Çatışma bölgelerinde bulunduğu ve PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespite dilen H.E, A.E., S.E., H.E., isimli toplam 7 şüpheli yönelik Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen operasyon neticesinde 7 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.





7 TERÖRİST TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler TEM Şube Müdürlüğünde gerçekleşen ifade ve sorgularında; PKK/YPG içerisinde silahlı eğitimi aldıklarını, bir kısmı Suriye'de tünel kazma faaliyetlerinde bulunduklarını kabul etti. Ele geçirilen telefon ve laptop bilgisayarlarda; TEM Şube Müdürlüğü dijital inceleme uzmanlarınca yapılan çalışmalarda Suriye'de bulundukları dönemlere ait terör örgütüne ait silah ve üniformalarla çekilmiş fotoğraf ve videolar tespit edildi. Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.