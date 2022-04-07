CHP’li başkana ‘Cahil Kürt’ davası! İstenilen ceza belli oldu

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Konu ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.A. ve R.Ç. isimli iki vatandaşın kendilerine edilen hakaretten dolayı şikayetçi oldukları, Hasan Akgün'ün ise üzerine atılan suçlamayı reddettiği aktarıldı.