CHP’li başkana ‘Cahil Kürt’ davası! İstenilen ceza belli oldu

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün iddialara göre Büyükçekmece'de ikamet eden iki vatandaşa geçtiğimiz Temmuz ayında hakaret etti.
Ayfer A. ve Refik Ç. isimli iki vatandaş belediye başkanı Akgün'ün kendilerine "Cahil Kürt" diyerek hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikayette bulundu.
Tarafların söz konusu olay sebebiyle aralarında uzlaşma sağlanamadığı ve Hasan Akgün hakkında kamu davası açıldığı belirtildi.
3 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan İddianamede Hasan Akgün'ün "Hakaret" suçundan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.