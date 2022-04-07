Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Buça açıklaması: Müzakerelere gölge düşürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak Ukrayna konusunda, bir yandan ilkeli tavır sergilerken, bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde bu savaşın sona ermesi için attığımız adımlar konusunda bilgi verdik. Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açıklamalar | Video

BUÇA'DAN GELEN GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ

Buça'dan gelen görüntüler kabul edilemez. Bu görüntüler müzakerelere gölge düşürdü. Ancak her şartta yine müzakerelerin sürmesi gerekiyor, Zelenskiy'nin de söylediği gibi "Bir cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmemiz gerekiyor" dedi. Bu zorlu şartlarda da müzakereleri devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

TAHLİYE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Denizden tahliye konusunda hem Ukrayna hem de Rusya tarafı ile görüşmelerimiz sürüyor. Halen 30 civarında vatandaşımızın da refakatçisinin olduğunu biliyoruz. İnşallah onları da güvenle çıkaracağız.

MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE YAPILABİLİR

Bundan sonraki müzakereler de Türkiye'de yapılabilir. Kendilerini yine Türkiye'de misafir etmek istediğimizi söyledik.

ABD DIŞİŞLERİ'NİN KONGRE'YE F-16 MEKTUBU

Özellikle F-16'ların Türkiye'ye verilmesi ve Türkiye'nin oynadığı rolün önemine değinilmesi önemli. ABD de esasen Türkiye'ye heop böyle baktı. Bazı konularda görüş ayrılıkları oldu. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var. Özellikle Suriye konusunda ABD'nin YPG'ye silah desteğini sürdürmesi...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 18 Mayıs'ta beni Washington'a davet etti.

MISIR İLE İLİŞKİLER

İlişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. İlerleyen günlerde de atacağız. Biz mevcut maslahatgüzarımızın süresi dolduğu için başka arkadaşımızı gönderdik. Karşılıklı büyükelçilikleri atama kararı aldığımız zaman da elbette adım atarız.