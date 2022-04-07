Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açıklamalar | Video
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada Buça'daki görüntülerin müzakereleri gölgelediğini belirtti ve tarafları kalıcı ateşkesin imzalanması için Türkiye’ye davet etti. Çavuşoğlu, “Türkiye olarak Ukrayna konusunda ilkeli bir tavır izlerken bir yandan da savaşı durdurmak için çaba gösteriyoruz. Birçok müttefikimiz rolümüzden duyduğu memnuniyeti vurguladı.” dedi..