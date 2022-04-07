Soruşturma başlamadan hisseleri Singapur’a uçurdular

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin Akfel Holding yöneticileri ve TUSKON Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz'ün de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında açılan davada geçtiğimiz Aralık ayında karar çıktı. Davada, Murad Abdurrahman Baltacı'ya silahlı terör örgütüne hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer 4 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Akfel Holding kurucularından Mehmet Fatih Baltacı'nın ise firari olduğu öğrenildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın gerekçeli kararının yazımını tamamladı. Başkanlığını Ahmet Uğuz'un yaptığı Mahkemenin kaleme aldığı gerekçeli karara Murad Abdurrahman Baltacı'nın eylemleri damga vurdu.



(Murad Abdurrahman Baltacı)

4 TELEFONDA BYLOCK'A RASTLANDI

Karara göre, Akfel Holding'in ortağı olan Baltacı'nın Bank Asya'da bulunan hesabında FETÖ elebaşının talimatından sonra örgütsel davranışa uyarak bakiye artırımında bulundu. Adına kayıtlı 3 ve bir şirket hattında bylock kaydı bulundu. Adına kayıtlı hatlar üzerinden örgütün tepe yöneticisi olduğu şahıslarla çok sayıda irtibatına rastlandı. Görüşme yapılan hatların şirket çalışanlarına verilmiş hatlar olabileceğine dikkat çekilen kararda, bu hatların yasal olmayan zemindeki şirket faaliyetleri üzerinde kullanıldığı anlatıldı.

BANK ASYA'YI TERCİH ETTİLER

Akfel Holding'e bağlı şirketler yine Baltacı ve ortakları vasıtasıyla 7 şirket için sermaye artırımına gitti. Bankada blokeli tutulacak paralar için Bank Asya tercih edildi. Örgüt içi kapalı devre sistemi olarak şirket-banka ikilisi oluşturuldu.

AKFEL'İ 100 DOLAR'A SİNGAPUR'DAKİ PARALEL AKFEL'E SATTILAR

Akfel Holding bünyesinde bulunan tüm hisselerin 2 Mart 2015 tarihinde, Singapur'da 100 dolar sermayeyle kurulan Akfel Commodities Pte. İsimli firmaya 30 Aralık 2015'te devredildiği anlatıldı. Karara göre bu devir işlemleri çerçevesinde ve sonrasında, Adam Martin Townsend isimli kişi üzerinden Asya ve Avrupa çapında birçok ortaklık bünyesinde Akfel Singapur'a ilişkin pay devirleri gerçekleştirildi. Ancak MASAK'ın hazırladığı raporlara göre, Baltacı'nın ve diğer ortak firari Mehmet Fatih Baltacı'nın bir kısım şirketlerle organik bağını devam ettirdiğine dikkat çekildi.

AMAÇ SORUŞTURMA VE DAVALARDAN KAÇIRMAK

Kararda, "Uluslararası boyut taşıyan ve adeta şirketler ağına dönüştürülen hisse devirlerinin dönem itibariyle örgütün kontrolündeki kurumlara yönelik olarak yapılan soruşturma ve davalar kapsamında tedbir alınmasını önlemek maksadıyla yapılan hisse devirlerinin bir parçası olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

İNCELEME BAŞLATILMADAN ÖNCE MAL KAÇIRDILAR

Tüm bu önlemlerin Akfel Holding'e yönelik devlet nezdinde başlatılan incelemelerin hemen öncesi ve sonrasında gerçekleştirildiğine dikkat çekilen kararda, 2018 yılında çıkarılan KHK ile bu işlemlerin muvazaalı işlem kabul edilerek devirlerin geçersiz sayıldığı vurgulandı. Kararda, "Bu işlemlerin 'Kapalı bir girdap' sistemi içerisinde tutarak iktisadi gelirleri kaybetmeme amaçlı olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

İşte FETÖ'nün 'kapalı girdap' sistemi! Paralel Vergi Sistemi de kurmuşlar...