Başkan Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ardından Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından düzenlenen kitap ve kültür fuarlarının 39'uncusunun hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii, İstanbul'da Fatih Camii ve Büyük Çamlıca Camii'nde açılan kitap ve kültür fuarlarını Ramazan ayının bereketlerinden biri olarak görüyorum. Büyük Çamlıca Camii'mizin altında inşallah müzemizi de açıyoruz. Bu müzede senede bir bazen iki kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek ve milletimize tamamiyle bu objeler onların hizmetinde olacak.

Tarihimzide 50-60 yıllık hayatlarına 500'e yakın eser sığdıran abidevi isimler vardır. En büyük vasfı fetihler yapmak olan ecdadın, Kalem kılıçtan keskindir sözü okumaya verdiği önemi gösterir.

Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece yokluklarla ilgili değildi. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine ibadetlerine takılanlar, milletimizin bizi biz yapan mirasına sırt dönmüştü. Milletimizin diğer alanlara birlikte okuma-yazma konusunda da önü açıldı.

Mesela 2000 yılında kitap sayısı 9 bini bulmazken, geçtiğimiz yıl bu sayı 187 bine çıkmıştır.

Türkiye diyanet vakfımızın 1983 yılı Ramazanı'ndan beri gerçekleştiriği bu fuar için tebrik ediyorum.