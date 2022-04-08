SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yunus bebek tedavisi için Hollanda’dan Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberleri: Hollanda'nın Utrecht kentinde yaşayan Faslı Rahou ailesinin henüz iki aylık olan bebekleri Yunus (Younes), vücudunda çok nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Solunum cihazına bağlanan Yunus'u tedavi eden hastane, bebeği yaşam destek ünitesinden ayırmak istedi. Bunun üzerine anne Zineb Rahou (32), sosyal medya hesabından tüm dünyaya 'Bebeğimi kurtarın' diye çağrı yaptı.
Rahou'nun bebeğinin tedavisi için özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım beklediğine dair videosu A Haber'de de yayınlanınca Faslı anneye müjdeli haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen bakanlık, bebeğin getirilmesi için Hollanda'ya ambulans uçak yollandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah (dün) kalkıyor" mesajını paylaştı.
SON DAKİKA: YUNUS BEBEK TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre Yunus bebek, uçak yolculuğunun ardından tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Yunus bebeğin ön muayenesi yapıldıktan sonra tedavi süreci başlayacak.
Son dakika: Annesi Başkan Erdoğan'a seslenmişti! Faslı Yusuf bebek için Türkiye harekete geçti