SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yunus bebek tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi | Video
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Son dakika haberleri: Hollanda'da tedavisi yapılmayan ve adeta ölüme terk edilen Faslı Yunus bebek için Türkiye harekete geçti. Yusuf bebeğin annesi Zeynep Rahou, A Haber'e yaptığı açıklamada, daha önce gerçekleştirdiği yardım talebinin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmişti. Öte yandan Yunus bebek, 12-13 saat süren uçak yolculuğunun ardından tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Yunus bebeğin ön muayenesi yapıldıktan sonra tedavi süreci başlayacak.