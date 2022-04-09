Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yunus bebek tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi | Video
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yunus bebek tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yunus bebek tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi | Video

09.04.2022 | 01:11

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Son dakika haberleri: Hollanda'da tedavisi yapılmayan ve adeta ölüme terk edilen Faslı Yunus bebek için Türkiye harekete geçti. Yusuf bebeğin annesi Zeynep Rahou, A Haber'e yaptığı açıklamada, daha önce gerçekleştirdiği yardım talebinin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmişti. Öte yandan Yunus bebek, 12-13 saat süren uçak yolculuğunun ardından tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'ne götürülen Yunus bebeğin ön muayenesi yapıldıktan sonra tedavi süreci başlayacak.

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