Eren'in annesi Ayşe Bülbül SABAH'a konuştu: "Yazıklar olsun size"

"ŞEHİTLERE SAYGI DUYMAK ZORUNDALAR"

Fatma Elgin (26): "Hangi parti olursa olsun şehitlere saygı duymak zorundadır. CHP'li Meclis üyelerinin bir şehit isminin parka verilmesine red vermesi zaten başlı başına vahim bir durum. Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun hassasiyet gösterdiği bir konunun tersine davranıyorlar, bu da ilginç bir konudur"