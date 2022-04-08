İşte CHP’nin Ekşi Sözlük Operasyonu! En ufak farklı görüşe bile yer yok! ’Sansür Timi’ bakın nasıl çalışıyor?

CHP'NİN EKŞİ SÖZLÜK OPERASYONU DEŞİFRE OLDU

CHP, 2023 seçimlerine gidilirken, sosyal medyanın her alanında algı operasyonuna ağırlık verdi. Daha önce Twitter'daki manipülasyon ifşa olurken, son olarak Ekşi Sözlük'e para akıtılarak nasıl gündem belirlendiği de deşifre oldu. Twitter'da Abese İrca isimli hesap, Ekşi Sözlük'teki CHP operasyonunu ekran görüntüleri ile yaptığı paylaşımlarla ifşa etti.

DEŞİFRE EDEN PAYLAŞIMI HERKESTEN ALARAK SADECE KENDİLERİNİN GÖRDÜĞÜ GRUBA DEVRETTİLER

"Şimdi size Ekşi Sözlük'le alakalı korkunç bir manzarayı göstereceğim. İşin aslı araştırmaya başlarken sosyal medya algısının bu denli organize ve büyük olduğunu ben de tahmin etmemiştim. Sizden ilk defa bu gördüklerinizi elinizden geldiğince duyurmanızı rica ediyorum." diyerek paylaşımlarına başlayan Twitter kullanıcısının dikkat çeken analizi şöyle:

Beni takip edenler geçen hafta yaptığım "Ekşi Sözlük'teki CHP troll grubunun kanal atama operasyonu" paylaşımını hatırlayacaklardır. Paylaşımdan dakikalar sonra Ekşi Sözlük, kanal atama yetkisini 500 entry yazan herkesten alıp yalnızca kendisinin gördüğü bir gruba devretti.

BAKIN EKŞİ SÖZLÜK'TE NELER OLUYOR?

Paylaşımlarını sürdüren Abese İrca isimli hesap, 'Mükemmel şekilde organize edilmiş algı çalışması' olarak adlandırdığı sistemde Ekşi Sözlük'te neler olduğunu ekran alıntıları ile gözler önüne serdi.