İşte CHP’nin Ekşi Sözlük Operasyonu! En ufak farklı görüşe bile yer yok! ’Sansür Timi’ bakın nasıl çalışıyor?

CHP sosyal medyada gündemi belirlemek ve algı operayonu yapmak için trollerden adeta bir ordu kurdu. CHP Genel Merkezi'nin 13'üncü katında Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in başında olduğu ekibin 'Kılcal Damar Sistemi' şeklinde bir oluşumu yönettiği ortaya çıkmıştı. Bu kez de CHP'nin Ekşi Sözlük üzerindeki operasyonu deşifre oldu. Hükümeti hedef alacak konular alakalı, alakasız tüm konu başlıklarında paylaşılarak gündem oluşturulurken, bu duruma karşı çıkan paylaşımlar ya da olayın aslı ile ilgili konu başlıkları farklı metodlar uygulanarak yok ediliyor. Twitter'da Abese İrca isimli hesap CHP tarafından Ekşi Sözlük'te nasıl manipülasyon yapıldığını kanıtları ile tek tek gözler önüne serdi. İşte detaylar...
CHP'NİN EKŞİ SÖZLÜK OPERASYONU DEŞİFRE OLDU
CHP, 2023 seçimlerine gidilirken, sosyal medyanın her alanında algı operasyonuna ağırlık verdi. Daha önce Twitter'daki manipülasyon ifşa olurken, son olarak Ekşi Sözlük'e para akıtılarak nasıl gündem belirlendiği de deşifre oldu. Twitter'da Abese İrca isimli hesap, Ekşi Sözlük'teki CHP operasyonunu ekran görüntüleri ile yaptığı paylaşımlarla ifşa etti.
DEŞİFRE EDEN PAYLAŞIMI HERKESTEN ALARAK SADECE KENDİLERİNİN GÖRDÜĞÜ GRUBA DEVRETTİLER
"Şimdi size Ekşi Sözlük'le alakalı korkunç bir manzarayı göstereceğim. İşin aslı araştırmaya başlarken sosyal medya algısının bu denli organize ve büyük olduğunu ben de tahmin etmemiştim. Sizden ilk defa bu gördüklerinizi elinizden geldiğince duyurmanızı rica ediyorum." diyerek paylaşımlarına başlayan Twitter kullanıcısının dikkat çeken analizi şöyle:
Beni takip edenler geçen hafta yaptığım "Ekşi Sözlük'teki CHP troll grubunun kanal atama operasyonu" paylaşımını hatırlayacaklardır. Paylaşımdan dakikalar sonra Ekşi Sözlük, kanal atama yetkisini 500 entry yazan herkesten alıp yalnızca kendisinin gördüğü bir gruba devretti.
BAKIN EKŞİ SÖZLÜK'TE NELER OLUYOR?
Paylaşımlarını sürdüren Abese İrca isimli hesap, 'Mükemmel şekilde organize edilmiş algı çalışması' olarak adlandırdığı sistemde Ekşi Sözlük'te neler olduğunu ekran alıntıları ile gözler önüne serdi.
MUHAFAZAKAR FİKİRLERİ SAVUNAN YAZARLARA 2 AYLIK CEZA VERİLDİ
Ekşi Sözlük, CHP'nin sesi olmak, algı operasyonlarına hız vermek için muhafazakar fikirleri savunan veya hükümete yakın düşünceleri benimseyen isimlere 2 aylık ceza vererek apaçık bir sansür uyguladı. Ekşi Sözlük kullanıcıları, daha önce böyle bir şeye çok az rastlanıldığını bilir. CHP'nin güdümüne giren Ekşi Sözlük, organize bir adımla AK Parti'ye yakın hesapları cezalandırarak, CHP'nin sesini duyurmaya ve algı operasyonlarına hız verdi.
AK PARTİLİ HESAPLARA NEDEN SANSÜR UYGULANDI?
Ekşi Sözlük'teki CHP operasyonunu ifşa eden Abese İrca isimli hesabın yöneticisi bu durumu şöyle açıklıyor:
Tam da yaptıkları algı ortaya dökülmüşken bu riski neden aldılar? Çünkü müdahale edemesek de yaptıkları organizasyonu gözlemleyebiliyorduk. Şu an yaptıkları hamle ile Ekşi Sözlük'teki organizasyonu tamamen görünmez hale getirdiler.
'ASELSAN KATAR'A SATILDI' İFTİRASI NASIL GÜNDEM OLDU?
Gündemi yakından takip edenler Türkiye'nin bir süre önce, 'Aselsan Katar'a satıldı' haberini günlerce tartıştığını hatırlayacaktır. Ekşi Sözlük, iftirayı daha fazla kişiye göstermek için alakalı alakasız tüm konu başlıklarında gösterime sundu. Böylece, 'Aselsan Katar'a satıldı' iftirası çok kısa sürede milyonlara ulaştı.
Sosyal medayada paylaşılan ekran görüntülerinde, Aselsan konu başlığının eğitim, edebiyat gibi konu başlıklarında bile paylaşıldığı görülüyor.
ASELSAN OLAYININ İFTİRA OLDUĞUNU GÖSTEREN BAŞLIKLAR GİZLENDİ
Aselsan olayı kısa sürede büyürken, bu olayın iftira olduğu devlet makamlarından, firmanın kendisi tarafından yapılan açıklamalarda duyuruldu. Ancak Aselsan'ın başlattığı soruşturma ve konuya yanıt niteliğindeki başlıklar hızla Ekşi Sözlük'teki kullanıcılardan gizlendi.
OPERASYON HESABI: FRANKİEBLUES
Abese İrca hesabı yaptığı analizde bu konuya ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı. Aselsan iftirasını ortaya atan hesabın Frankieblues adını kullandığı, algı operasyonunun başarıya ulaşması sonucunda da hızla ortadan kaybolduğu görülüyor.
YALNIZCA ASELSAN DEĞİL! BAYRAKTAR SİHA'LAR, AYÇİÇEK YAĞI VE EKREM İMAMOĞLU'NUN KAR PERFORMANSI DA SAHNEDE!
Aselsan iftirası ile Türkiye gündemi uzunca süre meşgul edildi ama Ekşi Sözlük'teki CHP operasyonu bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye'nin yerli ve milli üretimi Bayraktar SİHA'lar, ayçiçek yağı manipülasyonu ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki kar performansı da dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NUN BAYRAKTAR'A TAZMİNAT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ HABER KAFA KESME VİDEOLARININ OLDUĞU BAŞLIĞIN İÇİNE ATILDI
"Marmaray, yeni yapılan köprüler, global ekonomik krizin dünyadaki etkileri, Pkk ve siyasi partilerin ilişkileri Ekşi Sözlük'te hangi filtrelerden geçirilerek gençlere sunuluyor? Şimdi size sansürden ve fikir özgürlüğü olmamasından! şikayet eden Chp'nin gerçek yüzünü göstereceğim." diyen Abese İrca hesabı BayKar firmasına atılan iftira sonrası Kılıçdaroğlu'nun tazminata mahkum edilmesi ile ilgili çok çarpıcı bir noktaya dikkat çekti.
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, BayKar firmasına iftira attığı için 60 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı bu konu başlığını yayına sundu ancak CHP'nin operasyon ekibi tam da burada devreye girdi. Konu başlığının görüntülenmemesi için 'troll haber' muamelesi yapıldı ve kafa kesme videolarının arasına atıldı. Yani Ekşi Sözlük'e göre bu olay hiç yaşanmadı.
SİHA İHRACATI BAŞLIĞINI GÖRMEK İSTEYENLERİN EŞCİNSELLERİN SAYFASINI TAKİP ETMESİ GEREKİYOR!!!
'Bu kadarına da pes' denilecek bir başka sansür örneği ise Etiyopya ve Fas'a SİHA ihracatı yapılmasına ilişkin açılan başlıkta görüldü. SİHA ihracatı konu başlığını görmek isteyenlere eşcinsellerin fantezi partneri aradıkları kanalı takip etme zorunluluğu getirildi.
İBB'NİN 25 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ KARARI DA GİZLENDİ!
İBB, 25 yaş üstü öğrencilerin öğrenci akbili kullanmaması için bir kararı onaylatmak istedi. Bu konuya tepki gösterenler Ekşi Sözlük'te paylaşım yaptı. Açılan konu başlığı yine sansüre uğradı ve kimseye gösterilmedi.
Abese İrca hesabı paylaştığı ekran görüntüleri ile diğer sansüre uğrayan konuları deşifre etti. Twitter kullanıcısı, "İBB'nin 15 scooter'a 1.7 milyon TL harcaması, İspanyol dansçıya 400 bin TL ödeme yapması, İmamoğlu'nun 849 milyon TL'lik reklam bütçesi ayırması, CHP vekili Özgür Karabat'ın İBB'den 14 ihale alması gibi haberlerin tamamı Ekşi Sözlük'te gizleniyor." ifadelerini kullandı.
SANSÜR UYGULANMA SÜRESİNDE REKORA KOŞUYORLAR: EN GEÇ 10 DAKİKADA İŞLEM TAMAM!
İBB'nin İspanyol bir dansçıya 400 bin TL ödemesi kamuoyunda tepki çekmişti. Ekşi Sözlük'te bu konuya ilişkin başlık 12.49'da açıldı. Açıldıktan tam 9 dakika sonra ise sansüre uğrayarak görünmez kılındı.
KÜRESEL EKONOMİK KRİZ BİLE SANSÜR YEDİ!
CHP'nin algı operasyonu timi her konuda oldukça hassas çalışıyor. 2023 seçimler öncesi hükümeti ufacık olsun haklı çıkaracak bir konuya bile tahammül gösterilmiyor. Öyle ki, küreel ekonomik kriz bile Ekşi Sözlük kullanıcılarından gizleniyor. İngiltere'deki 'Geçinemiyoruz' protestoları ile ilgili konu başlığı da yine dakikalar içinde kaldırıldı.
AYÇİÇEK YAĞI MANİPÜLASYONU BAKIN EKŞİ SÖZLÜK'TE NASIL YER ALIYOR!
Almanya ve İspanya'daki ayçiçek yağı krizi haberlerinin paylaşılmasına, görsellerin kullanılmasına da sansür uygulanıyor. Ekşi Sözlük'te Türkiye'deki ayçiçek yağı olayı ise 'Kriz var, gençler öfkeli' gibi lanse ediliyor.
Almanya'daki domates fiyatları, ABD'de et paketlerine alarm takılması, Macron'un yüzüne 'Açım' diye bağırılması da Ekşi Sözlük'e göre görülmeye değer değil ve sansür uygulanmalı. Sözlük'te bu konulara değinenler CHP'nin timi tarafından 'Troll' ilan edilerek sansürleniyor veya cezalandırılıyor.
PKK'NIN SÖZDE LİDERİNİN İMAMOĞLU'NA OY İSTEMESİ DE SANSÜR LİSTESİNDE
Abese İrca hesabının dikkat çeken paylaşımlarından birinde ise şu ifadeler yer alıyor:
PKK'nın sözde liderlerinin İmamoğlu'nun ismini vererek oy istediğini, CHP'nin Meclis'te "Bağımsız Kürdistan" sloganı atan HDP vekili ceza almasın diye çekimser oy verdiği bilgisi Ekşi Sözlük'te yasaklılar listesinde.
DİLEK İMAMOĞLU OLAYI DİKKAT ÇEKİYOR
Sosyal medyadaki analizde dikkat çeken bir diğer konu da Dilek İmamoğlu'nun tez meselesi... Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun tez çalışmasında intihal yapması gözden kaçınca CHP'li trollere büyük ihtimalle uyarı geliyor ardından ise adeta seferberlik ilan ediliyor.
Yine bazı gözden kaçan CHP aleyhindeki konu başlıklarına doğrudan Ekşi Sözlük modernasyonu müdahale ederek troll sayfalarına gönderiyor ve sansür uyguluyor.
'MARMARAY'A BİR GÜNDE 580 BİN KİŞİ BİNDİ' HABERİ GÖRÜNMESİN DİYE CHP HESAPLARI SEFERBERLİK İLAN ETMİŞ!
Abese İrca hesabının Marmaray tespiti de hayli ilginç. Paylaşılan ekran görüntüsünde, 'Marmaray'a bir günde 580 bin kişi bindi' haberini göstermemek için CHP'li trollerin adeta seferberlik ilan ettiği net şekilde görülüyor.
CHP'NİN TWİTTER'DAKİ TROLL AĞI DA İFŞA OLMUŞTU
CHP Genel Merkezi'nin 13'üncü katında CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel başkanlığında bir troll ordusu kurulduğu, burada Kılcal Damar Sistemi denilen bir de sistem oluşturulduğu ortaya çıkmıştı. Twitter'daki algı operasyonları karşılığında dev ödemeler yapıldığı ortaya çıkarken, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin kasasından da ciddi ödenekler ayrıldığı tespit edilmişti.