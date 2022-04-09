‘Türkiye’yi kitap sektöründe ilk 10’a soktuk’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra Büyük Çamlıca Camii avlusunda gerçekleştirilen 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:Türkiye Diyanet Vakfı'mız tarafından düzenlenen kitap ve kültür fuarlarının 39'uncusunun ülkemize, milletimize, kültür ve sanat hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii, İstanbul'da Fatih Camii ve Büyük Çamlıca Camii'nde açılan kitap ve kültür fuarlarımızı Ramazan ayının bereketlerinden birisi olarak görüyorum. Bizim medeniyetimiz "Yaradan Rabb'inin adıyla oku" emri üzerine bina edilmiştir. Böyle bir medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması tabii bir durum.Ecdadın 'Kalem kılıçtan keskindir' sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder. Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yokluklar, yoksulluklar, eksiklerle ilgili değildi. Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına, oturmalarına kalkmalarına takılıp kalanlar milletimizin aklıselim, zevkiselim, kalbiselim gibi bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştür. Ülkemizin son yirmi yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en güzel, en hayırlı neticelerinden biri, milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma, yazma, üretme konusunda da önünü açmış olmasıdır. Nitekim bugün Türkiye, kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği'ne göre ilk 10'a girmiştir.