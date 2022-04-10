Bulgaristan polisi tarafından saldırıya uğramıştı! O tokada tazminat





İLK KEZ BAŞIMA GELDİ

28 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ilk kez başına böyle bir olay geldiğini ifade eden Kazan, arkadaşları ile birlikte Bulgaristan'da yaşadıkları sorunları içeren bir rapor hazırlayacaklarını ve Sofya Büyükelçiliği'ne sunacaklarını dile getirdi. Kazan, "Polisler hakkında şikayetçi olacağım. Ayrıca polislerle ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu.