Milli Savunma Bakanı Akar: Mayınlar bilerek bırakılmış olabilir





MAYIN SAYISI MUAMME



Akar, hem Ukrayna hem de Rusya ile vazgeçilemez ilişkiler olduğunu, iki ülkenin Türkiye'ye güvendiğini anlattı. Akar, Karadeniz'de bulanan mayınlara dönük soruları yanıtlarken, "Karadeniz'de bulunan mayınlar Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı bilmiyoruz, tespit edemedik. 400 civarında mayın olduğu yönünde basında haberler çıkıyor ama bu tam bir muamma. Sayıyı bilmiyoruz" dedi.