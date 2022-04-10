Son dakika: ’Kamikaze İHA’ KARGU, TSK’ya teslim edildi! Hızlı, çevik, akıllı ve güçlü

Güvenlik güçlerimizin harekat sahasında elini güçlendiren KARGU'nun yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "kamikaze İHA" KARGU'ların sayısı artıyor | Video

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

"Kamikaze İHA" olarak tanınan KARGU'nun, benzerlerinden üstün özelliklerine dikkat çekilen videoda da bu sistemin artırılmış görev süresi, artırılmış görev irtifası, düşük ses seviyesi ile hızlı, çevik, akılı ve güçlü bir yapıda olduğu kaydedildi.