AK Parti harekete geçti! Teklif İBB Meclisine sunuldu

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ulaşıma gelen %40 zammın geri alınması için teklifin İBB meclisine sunulduğunu belirtirken "Öğrencilerimizin abonmanlarına ve tek geçişlerine yapılan %40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB Meclisimize sunduk. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"İBB TARAFINDAN SÜBVANSE EDİLMESİ UYGUN OLACAKTIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz imzasıyla sunulan teklifte, şu ifadeler yer aldı:

"Öğrenci kardeşlerimize yapılan yüzde 40'lık zammın, İBB tarafından sübvanse edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Meclis'e sunduğumuz teklifle birlikte 78 TL'den yüzde 40'lık zamla, yani 31 TL artışla 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin artan 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi, öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınmasına devam edilmesi ve ayrıca abonman olmayan fakat aylık indirimli öğrenci karta sahip öğrencilerimizin de tek geçişte ödedikleri yüzde 40 zamla 3.74 TL'ye yükseltilen 2.67 TL'lik tarifenin de aynı şekilde uygulamaya devam edilmesine ve teklifimizin gündeme ilave edilerek, ilgili komisyonlara havale edilmesine saygılarımızla arz ve teklif ederiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da ulaşıma UKOME kararı ile yüzde 40 zam yapılmıştı. İBB'nin zammı sonrası İETT'de aylık abonman ücreti bir kii için 602 TL olmuştu. Öğrenciler için ise 109 TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Bir basım akbil ücreti öğrenci için 3,74 TL, bir yetişkin için ise 7,67 TL olmuştu.

İstanbul'da taksi, dolmuş, sarı minibüs, okul servisleri, personel servisleri de zamdan nasibini almıştı.

Öğrenciler, karar sonrası zorlandıklarını belirterek boş akbiller ile İBB'yi protesto etmişti.

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