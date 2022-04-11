SON DAKİKA: Pakistan’da Çin-ABD fay hattı! Uzman isimden çarpıcı yorum: Kavganın nedeni bu!

"ABD ÇİN'İ KUŞATMAK VE ABLUKA ALTINA ALMAK İSTİYOR"

Çin'in bu hamlesinin ABD'yi çok kızdırdığını belirten Ağar, "ABD bir şekilde Çin'i kuşatmak ve abluka altına almak istiyor. Çin de Pakistan üzerinden böyle bir yol deniyor. ABD'nin de istediği üsler var. Böyle olunca kavga büyüdü. Bir de savaş sırasında Putin'le anlaşmalar imzalandı. ABD hem muhalefeti hem de orduyu harekete geçirerek Pakistan'da kendi üzerine düşeni yaptı." dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin jeopolitik bir oyunla Pakistan'ın Çin'le ilgili geliştirmiş olduğu inisiyatifi engellemek istediğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD burada kendi oyununu oynuyor. ABD diyor ki; 'Pakistan Çin'in 50 milyar dolarlık yatırım yaptığı Gwadar Limanı'nı bir şekilde Çinlilere verdi.' Bu durumda iki ülke arasındaki kavga büyüdü. Pakistan, ABD'ye rağmen bir takım siyasi stratejiler geliştirdi. Böyle olunca ABD müdahale etti."