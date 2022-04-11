SON DAKİKA: Pakistan’da Çin-ABD fay hattı! Uzman isimden çarpıcı yorum: Kavganın nedeni bu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler dünya genelinde yakından takip edilirken, yeni bir kriz daha ortaya çıktı.
Krizin merkezi Pakistan… Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu Imran Khan hükümeti düştü. Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan Imran Khan'ın hükümeti, 174 hayır oyu aldı. Hükümet, mecliste yapılan güvensizlik oylamasında çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kalarak düştü.
Muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında ABD'nin olduğuna dair suçlamalarını sürdüren Han, "Parlamento üyelerinden birkaçı birkaç ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine gitti ve orada kendilerine Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirileceği söylendi." ifadelerini kullanmıştı.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pakistan'daki son gelişmelere ilişkin sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
YENİ BİR GÜÇLER SAVAŞI MI?
Pakistan'daki olayların perde arkasında ABD ve Çin arasında yaşanan bir güç savaşı olduğuna dikkat çeken Abdullah Ağar, "Çin Pakistan'la kurduğu jeopolitik işbirliği ile Güney Çin denizinde ve (Singapur ve Malezya arasındaki) dünyaya açıldığı jeopolitik kapı Malakka Boğazı'nda kendisine karşı kurulan jeopolitik kuşatmaya by-pass hattı oluşturmak istiyordu. Batısında kendisine bağlı Doğu Türkistan'ın Pakistan'a komşu Kaşgar'dan Pakistan'da yatırım yaptığı stratejik limanı Gwadar'a 2.700 kilometrelik bir koridor oluşturuyordu. Kavganın temel nedeni budur." ifadelerini kullandı.
"ABD ÇİN'İ KUŞATMAK VE ABLUKA ALTINA ALMAK İSTİYOR"
Çin'in bu hamlesinin ABD'yi çok kızdırdığını belirten Ağar, "ABD bir şekilde Çin'i kuşatmak ve abluka altına almak istiyor. Çin de Pakistan üzerinden böyle bir yol deniyor. ABD'nin de istediği üsler var. Böyle olunca kavga büyüdü. Bir de savaş sırasında Putin'le anlaşmalar imzalandı. ABD hem muhalefeti hem de orduyu harekete geçirerek Pakistan'da kendi üzerine düşeni yaptı." dedi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin jeopolitik bir oyunla Pakistan'ın Çin'le ilgili geliştirmiş olduğu inisiyatifi engellemek istediğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"ABD burada kendi oyununu oynuyor. ABD diyor ki; 'Pakistan Çin'in 50 milyar dolarlık yatırım yaptığı Gwadar Limanı'nı bir şekilde Çinlilere verdi.' Bu durumda iki ülke arasındaki kavga büyüdü. Pakistan, ABD'ye rağmen bir takım siyasi stratejiler geliştirdi. Böyle olunca ABD müdahale etti."
NE OLMUŞTU?
Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.
Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı.
Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için en az 172 oy gerekiyor. Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti.