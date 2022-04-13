Ferhan Yılmaz’ın ölümüne ilişkin açıklama

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada Ferhan Yılmaz'ın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine rastlanmadığı belirtilirken, ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği açıklandı.

İŞKENCE İDDİALARI ASILSIZ



9 nisan günü rahatsızlanan Ferhan Yılmaz hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 nisan günü hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz'ın ölümü ile ilgili işkence iddiaları gündeme geldi.Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise basın açıklamasında bulunarak iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Yapılan basın açıklamasında "Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak barınan Ferhan Yılmaz isimli şahsın ölümü ile ilgili basında yer alan gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Ferhan Yılmaz'ın barındığı Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 09 nisan tarihinde rahatsızlandığı ve Silivri Devlet Hastanesine sevk edildikten sonra 10 nisan tarihinde yoğun bakımda tedavi edilmekteyken yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde müteveffanın teşhisi yakını Mehmet Emin Yılmaz'a yaptırıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısı ve Doktor bilirkişisi ile yapılan ölü muayenesinde; müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamış olup müteveffa, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olay üzerinde tüm şüphelerin aydınlatılabilmesi için kurumdan kamera kayıtları , tanık beyanları dosyaya delil olarak alınmış olup gönderilecek olan otopsi raporu ve toplanacak tüm sair deliller ile birlikte soruşturma titizlikle yürütülecek ve neticelendirilecektir" ifadelerine yer verildi.