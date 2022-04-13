İETT alarm veriyor

İstanbul'datoplu taşıma sistemi 2.5 yılda çöktü. Metro seferlerindeki aksaklıkların yanı sıra, bakımsızlıktan her gün arıza, kaza ve yangın haberleriyle gündeme gelen İETT otobüslerinde korkunç gerçek resmi evraklara işlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2021 yılı Denetim Raporu'na göre 158 bin 657 otobüs arızası yaşandı. Sadece Aralık ayında 378 araç çeşitli arıza olayları nedeniyle seferden çekildi. Raporda ayrıca, 11 Mart 2021'de yapılan Otobüs Bakım ve Onarımı ihalesinin, çeşitli gerekçeler öne sürülerek, daha düşük fiyat veren firmalar olmasına rağmen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç Ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiğine dikkat çekildi. Raporda, ihalenin usulsüz ve kamu zararına neden olduğu belirtilirken, bakım ve onarımı yapılması öngörülen araçların Mercedes marka, Capacity ve Conecto Model otobüslerin olduğuna değinildi. Mercedes marka araçların bakım ve onarım işinin Mercedes-Benz Türk A.Ş'ye verilmeyip, Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından 1 Aralık-31 Aralık 2021 arasında arıza nedeniyle Capacity model araçlardan 134 tanesinin Edirnekapı garajına, Conecto model araçların 244 tanesinin Hasanpaşa garajına döndüğü, toplamda 378 aracın 29 gün içinde seferden çekildiği rapor edildi.