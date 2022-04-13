Sabah Özel... Dışişleri’nden AB’ye nota: Nihai yargı kararları uygulanmalı

BAKANLIKTAN AB'YE NOTA

Mahkeme kararına rağmen ödeme yapmamakta ısrar eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir nota gönderdi. Bakanlık tarafından gönderilen nota da konunun biran önce suhuletle çözüme kavuşturulması, mahkeme tarafından verilen nihai yargı kararlarına uygun bir tutum sergilenmesi istendi.

DELEGASYON YARGI KARARLARINI TANIMIYOR

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun 11 Şubat ve 22 Şubat tarihli notalarına atıfla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen notada, Delegasyon ile yerel çalışanları arasındaki iş hukukundan kaynaklanan ilişkinin özel hukuk konusu olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi bulunduğuna dikkat çekerek, Delegasyonun yargı muafiyetini tanımadığını kaydetti.