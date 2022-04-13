Son dakika: Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete’de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli...

GÖRME ENGELLİLERİN OYUNA MÜDAHALE EDİLMEYECEK

Eskiden görme engellilerin yakını, yakını yoksa oradaki seçmenlerden biri refakat ediyordu ama engellinin oy verme gizliliği bir parça ihlal ediliyordu. Engelli seçmenin iradesine uygun davranılıp davranılmadığı da bilinmiyordu. Tüm bunları ortadan kaldıran ve tek başına kendi iradesine dönük oy gizliliğini da sağlayacak şekilde bir şablon düzenleme görevi YSK'ya yasa ile birlikte verilmiş oldu. YSK bundan sonra şablon olursu olmazsa diye bakmadan kendisi görme engelliler için şablonu özel hazırlayacak belli oranda sandıklara bırakacak. Görme engelli vatandaşlar da sandığa gittiğinde ben şablonla oy kullanabilirim diyorsa yanına kimse girmeden kabinde kendisi oyunu özgürce ve gizlice kullanmış olacak. Görme engellilerin oyuna kimse müdahale etmeyecek onların oyunu kimse fark etmeyecek.