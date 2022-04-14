SABAH su tarifelerini mercek altına aldı! "Rekora koşuyorsun suyumuzu ucuzlat"





'HALKA BU ZULÜM NİYE'

Vatandaşın canını yakan pahalı su konusunu yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, TESKİ tarafından tüm Tekirdağlılara büyük bir haksızlık yapıldığını dile getirdi. Özcan, Türkiye'nin her yerinde AK Partili belediyelerin su fiyatlarına büyük oranda indirim yaptığını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ise halka pahalı su satmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Özcan şöyle devam etti: "Ne yazık ki Tekirdağ'ımızda gerçekten içler acısı bir durum yaşıyoruz.