Başkan Erdoğan Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı’nda konuşuyor

Yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenleniyor. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ramazan ayının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mukaddes ayı ruhuna göre idrak etmenin gayreti içerisindeyiz.

Geçen hafta İslam Medeniyetleri müzesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Burası şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Burada Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet burayı da yıkmıştır.

Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma yolunda atılan adımlar çok yaralar açmıştır.

Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi tarihi eserler yıkılmış içerisindeki nice eserler de kaybolup gitmiştir.

Kur'an kurslarımız kapatılmış, ilim irfan yuvalarımızın kapısına kilit vurulmuştur... İşte biz bugün bu açılışta bu emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin tarihe sürdüğü lekeyi ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Yaklaşık 4.5 asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan bu medrese yine ilim vermeye devam edecektir. Burada inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir sürede hayata geçirilmesindeki emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in emanetini ihya ettik.

Hat, çini gibi kadim mirasımızın yer aldığı sergimizin de açılışını yapıyoruz.

Eğitimden akademiye her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayreti içerisindeyiz. Özellikle batı kültürü ve hayat tarzının tüm dünyayı işgal ettiği şu günlerde benliğimizi korumanın tek yolu budur. Biz hükümet olarak üzerimize düşeni yaparken, buraları sizin canlı tutcağınıza inanıyorum.