Başkan Erdoğan: "Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet bu medreseye de tahammül edememiştir" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında: "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Burası şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Burada Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet burayı da yıkmıştır." ifadelerini kullandı.