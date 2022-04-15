İzmit Belediyesi’nde skandal! 50 milyon TL’yi dağıttı, yeğenlerine şirket kurdurdu

ADRESE TESLİM İŞLER VERİLMİŞ

Meclis gündeminde yer alan 7. maddede denetleme kurulu raporları ile ilgili CHP Meclis Üyesi Çetin Sarıca, AK Parti Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu tarafından bilgi sunumu yapıldı. Sunum sonrası konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, "Doğrudan teminlerde, müdürlüklerin yüzde 10 olan sınırı, yüzde 100'lere ulaşmış. Başka bir deyişle birçok müdürlük tüm bütçesini doğrudan teminle, adrese teslim iş vererek bitirmiş. Bu evrakların çoğu bizden gizlenmek istendi. Önümüze CHP'den belirli isimlerin aldığı işler getirildi. Ancak banka dökümlerini isteyip, binlerce satır arasında yaptığımız detaylı incelemede çok ilginç bilgilere ulaştık. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın kardeşine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihalesiz işler verilmiş.

YEĞENLERİNE ŞİRKET KURDURUP İŞ VERMİŞ

Milletvekiliyken meclis kürsüsünde yandaşa, akrabaya iş yok diye bağıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım, göreve geldikten sonra kendi yeğenlerine de şirket kurdurup iş vermiş. Hatta yeğenlerine şirketler dışında, ihalesiz direkt makbuzla ödemeler yapılmış. Bu ödemeler, denetim komisyonundan saklanmış, doğrudan temin listesine eklenmemiş ve komisyonun titiz çalışmaları neticesinde saptanmıştır. Doğrudan teminle iş alanlar arasında, Fatma Hanım lehine sürekli basın açıklaması yaparak, gündem değiştirmeye çalışan isimlerin bulunması da dikkat çekicidir. Adeta Fatma Hanım adına konuşan, kendisini savunan herkese belediyeden ödeme yapılmıştır.