İzmit Belediyesi’nde skandal! 50 milyon TL’yi dağıttı, yeğenlerine şirket kurdurdu

İzmit Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı ikinci birleşimi özel bir plazada bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlık ettiği mecliste 7 madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan alkol ruhsatı konusu bir sonraki meclise bırakılırken, encümen üyeliklerine AK Parti grubunun önerdiği Fatih Özcan, Aysel Demirtaş ve Engin Duymaz seçildi.
YEĞENLERİNE İŞ VERDİ
Denetleme Kurulu raporlarının da okunduğu meclis toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım, göreve geldikten sonra kendi yeğenlerine de şirket kurdurup iş vermiş. Hatta yeğenlerine şirketler dışında, ihalesiz direkt makbuzla ödemeler yapılmış" dedi.
ADRESE TESLİM İŞLER VERİLMİŞ
Meclis gündeminde yer alan 7. maddede denetleme kurulu raporları ile ilgili CHP Meclis Üyesi Çetin Sarıca, AK Parti Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu tarafından bilgi sunumu yapıldı. Sunum sonrası konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, "Doğrudan teminlerde, müdürlüklerin yüzde 10 olan sınırı, yüzde 100'lere ulaşmış. Başka bir deyişle birçok müdürlük tüm bütçesini doğrudan teminle, adrese teslim iş vererek bitirmiş. Bu evrakların çoğu bizden gizlenmek istendi. Önümüze CHP'den belirli isimlerin aldığı işler getirildi. Ancak banka dökümlerini isteyip, binlerce satır arasında yaptığımız detaylı incelemede çok ilginç bilgilere ulaştık. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın kardeşine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihalesiz işler verilmiş.
YEĞENLERİNE ŞİRKET KURDURUP İŞ VERMİŞ
Milletvekiliyken meclis kürsüsünde yandaşa, akrabaya iş yok diye bağıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım, göreve geldikten sonra kendi yeğenlerine de şirket kurdurup iş vermiş. Hatta yeğenlerine şirketler dışında, ihalesiz direkt makbuzla ödemeler yapılmış. Bu ödemeler, denetim komisyonundan saklanmış, doğrudan temin listesine eklenmemiş ve komisyonun titiz çalışmaları neticesinde saptanmıştır. Doğrudan teminle iş alanlar arasında, Fatma Hanım lehine sürekli basın açıklaması yaparak, gündem değiştirmeye çalışan isimlerin bulunması da dikkat çekicidir. Adeta Fatma Hanım adına konuşan, kendisini savunan herkese belediyeden ödeme yapılmıştır.
DOĞRUDAN TEMİNLE ÖDEME
Bunlar arasında mevcut CHP'li bir meclis üyesine 2020'de olduğu gibi 2021'de de doğrudan teminle ihalesiz direkt 400 bin TL ödenmiş. Ayrıca bu meclis üyesinin eşine de başka bir vilayette başka bir firma kurdurulup, buraya da iş verilip, ödeme yapılmış. CHP'li eski İzmit İlçe Başkanı, Fatma Hanımın aileleriyle birlikte yakın çalışma arkadaşları, meclis üyesi adayları, Halk TV, CHP eski gençlik kolları başkanı, CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Yöneticisi -ki, kendisine bir yılda 500 bin TL ödenmiştir-, müzisyen Hüsnü Şenlendirici'nin menajeri ve daha pek çok hısım, dost, akraba ve partiliye belediyenin kasasından doğrudan teminle ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.
"1 YILDA 1,5 MİLYON TL REKLAMA VERİLDİ"
Reklam giderleri de ihalesiz, doğrudan teminle yapılıyor. İzmit Belediyesi'ne onlarca basın-yayın çalışanı alındı. Bunlar özel ekipmanla donatıldı. Araçlar verildi. Buna rağmen dışarıdan 10 milyon TL'nin üzerinde reklam hizmeti alınmış. Bu firmaların neredeyse tamamı seçim sonrası kurulmuş. Fatma Hanım'ın yeğeni ve eşi ile ayrıca ortaklarının da ailecek kurdukları firmalara ve arkadaşlarına bir yılda yaklaşık 1.5 milyon TL reklam işi verilmiş. Doğrudan teminlerin neredeyse tamamında olduğu gibi bu işlerde de piyasa araştırması yapılmamış. Belediyenin yani halkın parası, şahsi paraları gibi savrulmuş. CHP'nin siyasi ilanları belediyenin panolarına asılmış ama ne kira, ne de baskı ödemesi partiden alınmamış. Başkan Hanım, reklam için paraya hiç acımamış" ifadelerini kullandı.
"İZMİT'TE GÖZ BOYANDI"
İstanbul'da bulunan 3 firmaya davet usulü ihale verildiğini de gündeme getiren Tutuş, "CHP'li başka belediyelere de sıklıkla iş yaptıkları bilinen bu firmalar ve diğer firmalara ödenen paralar 100 milyonu buluyor. Nispeten daha düşük bütçeli işleri İzmitli firmalar açık ihale ile kazanırken, İstanbullu firmalara davet usulü ihale ile adrese teslim işlerin verilmesi dikkat çekicidir. İzmit'te göz boyanıp, asıl pasta İstanbul'a paylaştırılmış" dedi.
YEĞENİ İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAP VERMEDİ
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Muharrem Tutuş'un denetim raporu ile ilgili açıklamaları da yeğenine şirket kurdurup iş verdiğine dair iddialara herhangi bir yanıt vermezken, kanuna aykırı denetim raporu hazırlandığını, algı yapıldığını ileri sürdü. Doğrudan temin miktarlarını ise ekonomik koşullara bağladı.